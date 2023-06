FIUMICINO - Sono in arrivo i bollettini per pagare la Tari, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel Comune di Fiumicino. E da quest’anno si potrà utilizzare la piattaforma nazionale PagoPA, un sistema realizzato per rendere più semplice e sicuro qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. Una grande opportunità che offre al cittadino/contribuente la possibilità di scegliere tra molteplici canali e strumenti di pagamento in base alle proprie abitudini, avendo la completa visibilità dei costi del servizio in totale trasparenza. Inoltre, PagoPA aggiorna in automatico l’importo dovuto e assicura con immediatezza che l’ente abbia correttamente ricevuto il pagamento. In questo modo la Fiumicino Tributi prosegue sulla strada dell’innovazione e della semplificazione digitale tenendo al centro del proprio progetto le diverse esigenze dei cittadini, che possono scegliere il gestore della transazione (PSP) effettuando i pagamenti non solo online ma anche sotto casa. Quando pagare? 1ª rata entro il 30/06/2023; 2 ª rata entro il 31/08/2023; 3 ª rata entro il 31/10/2023; 4 ª rata entro il 02/01/2024. Come e dove pagare? Sul sito o con le App della tua Banca o degli altri canali di pagamento. Si potrà pagare con carte, conto corrente, CBill. Ma anche In Banca, in Ufficio Postale, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato. Si potrà pagare in contanti, con carte o conto corrente. Se non si ricevono i bollettini? Si potranno richiedere inviando una mail a tari@fiumicinotributi.it. In alternativa basta andare su www.fiumicinotributi.it o www.comune.fiumicino.rm.it, cercare il portale del contribuente e con lo SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) scaricare i modelli di pagamento. Per tutte le informazioni: www.fiumicinotributi.it – Servizio TARI: 06/65043253 – 06/65043210.