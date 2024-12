FIUMICINO - Si è svolta ieri la commissione politiche sociali, alla presenza anche dell’assessore Monica Picca. È stata una riunione molto importante e significativa, nella quale abbiamo parlato dei centri antiviolenza, strutture fondamentali che aiutano le donne a superare momenti difficilissimi. Il loro lavoro è fondamentale a beneficio della comunità». A darne notizia è Alessio Coronas, presidente della commissione.

«Per giovedì prossimo, abbiamo invitato a partecipare in commissione anche “Il Faro” e “BayFree”, due centri antiviolenza presenti a Fiumicino, che ci racconteranno come procedono le cose all’interno delle strutture. Le loro testimonianze saranno fondamentali per aiutarci a capire dove intervenire e come poter migliorare le cose: solo con la collaborazione è possibile ottenere grandi risultati. Il tema della violenza sulle donne – conclude Coronas – è per noi di primaria importanza, e faremo tutto ciò che è in nostro potere per facilitare il lavoro degli operatori ed offrire assistenza a chi ne ha bisogno».

I centri antiviolenza sono fondamentali per diverse ragioni: offrono assistenza diretta a chi ha subito violenza, fornendo ascolto, consulenza e supporto psicologico, creano un ambiente sicuro dove le vittime possono rifugiarsi e ricevere aiuto per uscire da situazioni di violenza,educano la comunità sui temi della violenza di genere e promuovono la consapevolezza riguardo ai diritti delle vittime.

Sono importanti anche per il fatto che forniscono informazioni sui percorsi legali disponibili e assistenza per ottenere misure di protezione, lavorano per prevenire la violenza attraverso programmi educativi e campagne di sensibilizzazione, contribuendo a cambiare le norme sociali che la perpetuano. In fine aiutano le vittime a riconquistare la propria autonomia e a costruire un nuovo percorso di vita, promuovendo l'autostima e le capacità personali.