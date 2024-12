CIVITAVECCHIA – Sarà convocato entro Ferragosto un tavolo tra amministrazione comunale e vertici di Acea Ato 2. Lo ha assicurato il sindaco Marco Piendibene, raccogliendo la sollecitazione giunta in apertura di consiglio comunale da Giancarlo Frascarelli. Il consigliere comunale e metropolitano di Fratelli d’Italia, infatti, ha fatto proprie le segnalazioni giunte da moltissimi cittadini sulle “bollette pazze” dell’acqua, arrivate nelle case in questi giorni in molti casi triplicate rispetto alla media.

«Dal 31 gennaio 2024 - ha infatti spiegato Frascarelli - i servizi di fognatura e depurazione sono passati in gestione diretta ad Acea Ato2, quindi la fattura più recente ha conguagliato dal 31 gennaio i volumi di fognatura e depurazione applicando le tariffe del SII che, rispetto a quelle applicate precedentemente dal comune di Civitavecchia, prevedono anche la quota fissa per fognatura e depurazione, che la precedente articolazione del Comune non prevedeva».

Come spiegato nel dettaglio, la tariffa del Comune era di 8,78 euro per la fognatura e 25,82 euro per la depurazione, passati con Acea Ato 2 a 28,76 euro per la fognatura e 82,95 euro per la depurazione. Da qui la necessità di un tavolo, al quale si è detto disponibile a partecipare anche Frascarelli, per verificare tutte le condizioni e capire come procedere nei rapporti tra Pincio e società «che, ricordiamo - ha concluso - gestisce un servizio pubblico».

Il primo cittadino, nel frattempo, ha già dato mandato agli uffici di «chiedere una comunicazione chiara ad Acea, per spiegare ai cittadini i motivi dell’aumento della bolletta». E sulla vicenda è l’associazione Civitavecchia C’è a ribadire la necessità di un punto fisico di Acea in città, dove i cittadini possano rivolgersi per eventuali reclami, per chiarimenti o per qualsiasi tipo di informazione possa servire per risolvere problemi e criticità. «Se non sbagliamo - spiegano - questo aspetto doveva essere contrattualmente attivato, e comunque era stato sicuramente segnalato, anche da noi, come esigenza».

©RIPRODUZIONE RISERVATA