Pubblicato il bando per affidare lo stadio Rocchi in gestione. Il Comune, con determina dirigenziale del 6 febbraio, ha avviato la procedura per l’affidamento in concessione dell’impianto di via della Palazzina per il periodo che va dal 1°luglio 2025 al 30 giugno 2030. Il capitolato speciale prevede che il concessionario si faccia carico della gestione e della manutenzione ordinaria dello stadio, garantendo l’apertura, la chiusura, la pulizia e la sicurezza dell’impianto. Dovrà provvedere inoltre al pagamento delle utenze e alla messa in sicurezza della struttura. Sarà responsabile dell’organizzazione delle attività sportive, inclusa la scuola calcio e potrà realizzare eventi e manifestazioni compatibili con la destinazione d’uso della struttura. Potrà generare entrate attraverso la somministrazione di alimenti e bevande negli spazi dedicati, l’apertura di uno store sportivo interno, l’affitto dei locali per eventi privati, sponsorizzazioni e pubblicità all’interno dell’impianto. Per l’affidamento il Comune ha stabilito un canone annuo base di gara pari a 14mila 40 euro, con possibilità di offerta al rialzo. Il valore totale della concessione è stimato in 795mila euro per il quinquennio, ma il contratto potrà essere prorogato fino a un massimo di dieci anni qualora il concessionario preveda investimenti significativi per il miglioramento dell’impianto.