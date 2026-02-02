SANTA MARINELLA – Il Comune di Santa Marinella ha disposto la sospensione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC).

La decisione, come si legge nella determina dirigenziale num.18 del 29-01-2026, deriva dal mutato assetto istituzionale e commissariale dell’Ente, per il quale è venuto meno l’indirizzo politico-amministrativo, presupposto alla prosecuzione dei progetti per l'anno 2026.

Il provvedimento interessa direttamente i beneficiari dell'Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). I PUC sono attività obbligatorie che i percettori di sussidi devono svolgere presso i Comuni di residenza per restituire valore alla comunità, occupandosi di mansioni in ambiti culturale, ambientale e sociale. Il Comune di Santa Marinella è stato uno dei primi a istituire progetti di utilità. Almeno una trentina, in passato sono stati coinvolti in diversi settori, nella squadra del verde della Santa Marinella Servizi, a supporto della vigilanza all’uscite delle scuole e nella sorveglianza delle spiagge. Un’iniziativa che si è poi ripetuta negli anni a seguire, dove circa una decina di fruitori di ADi e SFL sono stati impiegati presso la Biblioteca Civica e la Sms. Oggi, a seguito della sospensione, molti cittadini che usufruiscono dell’assegno di inclusione si potranno trovare in una fase di incertezza riguardo al mantenimento dei requisiti per i sussidi, sebbene la sospensione da parte del Comune non inficia l'erogazione dell'assegno, così come rassicurato nella setssa dermina dirigenziale. Situazione diversa per chi beneficia del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), poiché questa misura è strettamente legata alla partecipazione ad attività di politica attiva.