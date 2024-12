Un progetto importante, la Rete delle Città Medievali, per valorizzare e promuovere le bellezze del territorio.

Un’iniziativa di ampio respiro che attraversa lo stivale, coinvolgendo tante regioni, e che conta sul supporto di Enit - Agenzia Nazionale del Turismo. Soriano nel Cimino è entrato a far parte di questo significativo progetto nel mese di aprile, grazie all’impegno del presidente dell’ente Sagra delle Castagne, Antonio Tempesta.

Tempesta, infatti, è anche presidente dell’associazione Rievocazioni storiche del Lazio.

Soddisfazione per questo conseguimento viene espressa dall’amministrazione comunale di Soriano nel Cimino.

«Un importante traguardo per Soriano nel Cimino e una grande opportunità di promozione turistica, per il territorio e le sue suggestive tradizioni. - commentano il sindaco Roberto Camilli e l’assessore al Turismo Rachele Chiani - Un ringraziamento speciale va al nostro presidente Antonio Tempesta per l’importante impegno in questo progetto».