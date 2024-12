TOLFA - Continuano gli ottimi risultati della giunta Bentivoglio. È stato approvato il Rendiconto di gestione 2023: un bilancio solido con un avanzo libero importante per poter perseguire al meglio l'obiettivo di «rendere Tolfa un Comune sempre più efficiente, moderno e vivibile».

Nell'ultimo consiglio comunale, infatti, l'assessora al Bilancio e vicesindaca Laura Pennesi, ha presentato un pressoché perfetto "Rendiconto di gestione 2023" con la soddisfazione di avere «un bilancio solido con un avanzo libero importante», ha sottolineato la vicesindaca. Il documento dipinge, infatti, un quadro positivo per le finanze comunali. «Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti - ha commentato la vicesindaca Pennesi - il consuntivo dimostra la bontà del lavoro portato avanti da questa amministrazione, che ha fatto della gestione oculata delle risorse e della lotta all'evasione fiscale i suoi cavalli di battaglia».

Un aspetto da sottolineare è il fatto che «il Rendiconto - ha aggiunto Pennesi - consente di liberare risorse in parte corrente, che potranno essere investite in interventi a favore dei cittadini e del territorio».

A tal proposito l’amministrazione comunale ha già messo in cantiere numerosi lavori pubblici nell’ambito dei fondi Pnrr, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire la crescita del territorio.

«Il 2023 è stato un anno ricco di sfide e di successi per il nostro Comune - ha proseguito la vicesindaca - abbiamo lavorato con impegno per migliorare la riscossione delle entrate, per ottimizzare le spese e per valorizzare il nostro patrimonio. I risultati raggiunti ci rendono fiduciosi per il futuro e ci spingono a guardare avanti con ottimismo». L'assessora conclude sottolineando l'impegno dell'amministrazione a proseguire su questa strada: «Continueremo a lavorare con serietà e dedizione per garantire un bilancio sano e sostenibile, a beneficio di tutta la cittadinanza. Il nostro obiettivo è quello di rendere Tolfa un Comune sempre più efficiente, moderno e vivibile».

