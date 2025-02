Dall’opposizione di Palazzo dei Priori arriva il ringraziamento alle forze dell’ordine. «Voglio rivolgere un plauso al lavoro svolto dal Comitato di Ordine e sicurezza egregiamente coordinato dalla Prefettura e a tutte le forze dell’ordine, scese in campo per ripristinare il quadro della legalità in una zona di Viterbo dove, più di tutte, si leva frequentemente il grido di allarme per alcune situazioni di disagio non più accettabile - ha detto il consigliere della Lega, Andrea Micci - Voglio rivolgere un plauso particolare alla polizia locale di Viterbo, oltre che per l’impegno odierno, anche per l’intensa attività di controllo svolta in questi mesi sulla regolarità abitativa del quartiere. Oggi è stato dato un segnale forte ed energico alla città nella direzione della legalità, perché solo una società fondata sulle regole è in grado di garantire la libertà e i diritti di ognuno. Quello di stamattina è un sensibile passo in avanti, rispetto al quale oramai non si può più tornare indietro». I consiglieri del Pd, Alvaro Ricci, Lina della Monache, Alessandra Troncarelli e Francesca Sanna nel ringraziare il prefetto, il comitato ordine pubblico e sicurezza, le forze dell’ordine e la polizia locale e tutti coloro che hanno contribuito all’operazione, sottolineano come il «rispetto della legge deve prevalere sempre nei confronti di qualsiasi forma di abuso. Riteniamo inadeguati i toni trionfalistici usati dalla sindaca Frontini nel comunicare al consiglio comunale tale evento, ritenendo invece che in queste circostanze, socialmente delicate, debba prevalere esclusivamente un alto profilo istituzionale a discapito della mera propaganda».

Per il gruppo di Fratelli d’Italia «lo sgombero degli appartamenti abusivamente occupati, effettuato stamattina dalle forze dell’ordine, era un atto dovuto e necessario. Dispiace sempre vedere famiglie in difficoltà, ma l’illegalità non è avallabile né giustificabile». Il gruppo FdI auspica che «l’amministrazione metta in campo ogni possibile iniziativa a favore dell’housing sociale sottolineando quanto la città abbia bisogno di attenzione al crescente stato di disagio delle famiglie e che solo con una opportuna programmazione si potrà far fronte alle necessità delle tante persone senza casa e in stato di bisogno».