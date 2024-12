Entro la fine del mese saranno completati i lavori nella scuola primaria De Amicis.

A fare il punto sullo stato d’avanzamento degli interventi è l’amministrazione comunale che sottolinea come “procede secondo la tempistica stabilita il piano degli interventi sull'edilizia scolastica comunale grazie ai fondi Pnrr”.

Dopo la conclusione dei lavori di rifacimento della facciata dell’istituto comprensivo “Luigi Fantappiè”, che è tornata ad essere del suo colore rosso originario, intervento per un milione e 112 mila euro che vanno a sommarsi ai tre milioni e 100 mila euro stanziati per il miglioramento strutturale dell'edificio, a fine agosto verranno ultimati, come detto, anche gli interventi alla scuola primaria De Amicis.

Il lavoro - come spiega una nota di Palazzo dei Priori - consiste nel superamento delle barriere architettoniche con l’installazione di un nuovo ascensore, l’installazione di nuovi infissi per garantire l’efficientamento energetico oltre alla ritinteggiatura delle aule con i colori indicati dalla dirigente scolastica.

Complessivamente si tratta di un investimento pari a 788 mila euro che servirà a rendere più sicura, efficiente ed accogliente la scuola.

Non sono solo queste le scuole interessate da lavori riqualificazione.

“L’attenzione verso l'edilizia scolastica - precisa l’amministrazione comunale - costituisce un punto qualificante negli interventi del Pnrr”. Alla Fantappiè e alla De Amicis, si aggiungono, infatti, anche i lavori per la scuola di San Pietro, quelli per la scuola dell’infanzia di Santa Barbara Boat, quelli per la Tecchi e quelli per la scuola Ellera.

Si parla di un totale di cinque milioni e 620 mila euro di lavori di edilizia scolastica sui quasi 45 milioni di euro complessivamente previsti dal Pnrr a sostegno dei 32 progetti che interessano il centro storico.