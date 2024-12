CIVITAVECCHIA – Campagna elettorale conclusa. Scatta il silenzio e la parola passa agli elettori. Niente più propaganda politica: ormai i giochi sono chiusi. I giorni a disposizione dei candidati per farsi conoscere e convincere della bontà del proprio progetto sono scaduti. Saranno i cittadini, oggi e domani, nel segreto dell’urna elettorale, a decidere le sorti della città, scegliendo tra sei candidati sindaco - Massimiliano Grasso, Marco Piendibene, Vittorio Petrelli, Paolo Poletti, Roberta Galletta e Vincenzo D’Antò - e 404 aspiranti consiglieri comunali.

I NUMERI Sono 43.653 gli elettori residenti a Civitavecchia chiamati al voto per le amministrative 2024. Di questi 20.859 sono maschi e 22.704 le femmine. Saranno in tutto 607 i ragazzi che voteranno per la prima volta (350 maschi e 320 femmine). Sei i candidati sindaco, come ricordato prima: lo stesso numero rispetto a cinque anni fa. Cambia quello delle liste, oggi 17 contro le 16 del 2019 e, quindi, anche dei candidati al consiglio, 404 di oggi contro i 345 di cinque anni fa.

LE OPERAZIONI ELETTORALI La novità di quest’anno è rappresentata dalla possibilità di votare nel pomeriggio di sabato e per l’intera giornata di domenica. Le urne, infatti, nelle 53 sezioni allestite in città saranno aperte dalle 15 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 23 di domani. Negli stessi orari rimarrà aperto anche l’ufficio elettorale di piazzale Santarelli a Campo dell’Oro per consegnare i certificati elettorali a coloro che li avessero smarriti o completati. L'eventuale secondo turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco, invece, tornerà a svolgersi come di consueto, e quindi domenica 23 e lunedì 24 giugno: i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Dalle 23 di domani sera inizierà lo spoglio per le Europee, mentre si dovrà attendere il pomeriggio di lunedì per lo spoglio delle amministrative, con inizio alle 15.

LE EUROPEE Sono due le candidate civitavecchiesi alle Europee: si tratta di Marietta Tidei e di Marta Grande. È possibile votare una sola lista e non è ammesso il voto disgiunto. Nel caso di due o tre preferenze, le stesse devono riferirsi a candidati di genere diverso.

©RIPRODUZIONE RISERVATA