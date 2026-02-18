SANTA MARINELLA – È il Dott. Roberto Fagioli il nuovo rappresentante del Comune di Santa Marinella presso il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio per la gestione dell'Osservatorio Ambientale.

La nomina è stata firmata dalla Commissaria Prefettizia, Desideria Toscano, dopo aver esaminato i curricula dei cinque candidati che avevano risposto all'avviso pubblico dello scorso 7 gennaio.

Posizione rimasta vacante dopo lo scioglimento dell'ultima amministrazione comunale.

La scelta punta con decisione sulla competenza tecnica e l'esperienza sul campo. Roberro Fagioli, residente a Ladispoli, è infatti esperto nella gestione di ecosistemi fragili e zone boschive, elementi cruciali per l'equilibrio idrogeologico del litorale, ed è specializzato in progettazione agronomica e urbanistica applicata agli ambienti agricoli.

Laurea magistrale in scienze forestali, agronomo professionista iscritto all'albo dal 1998, la sua carriera avanta collaborazioni di prestigio non solo in Italia, ma anche in Francia, in Russia e negli Emirati Arabi, dove ha curato progetti di architettura del paesaggio e gestione ambientale.

Il nuovo rappresentante porterà quindi all'Osservatorio un bagaglio multidisciplinare.

Fagioli è anche stato consulente tecnico e responsabile comunale con ruoli dirigenziali

L'ingresso del Dott. Fagioli nel Consorzio rappresenta una garanzia per Santa Marinella: la sua capacità di analisi tecnica sarà fondamentale per monitorare e tutelare la salute dei cittadini e l'integrità del territorio.