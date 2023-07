SANTA MARINELLA - Un nuovo intervento di manutenzione ha preso il via martedì scorso e si è concluso ieri, al cimitero comunale. “Intervento che si è reso necessario per rendere decoroso e agevole l'afflusso di visitatori che ogni giorno varcano i cancelli del cimitero - ha detto il consigliere delegato Alessio Rosa, nominato alla fine di giugno - in estate crescono le erbacce e c'è bisogno di una manutenzione continua ed organizzata. La squadra di operai intervenuta, ha provveduto a sistemare gran parte della struttura, pulendo e riqualificando le aree più critiche. Sono state estirpate piante infestanti e puliti i viali dal fogliame. Successivamente si agirà pianificando il servizio con la suddivisione delle aree da trattare, permettendo un'azione capillare. E' fondamentale migliorare il decoro del cimitero, vigileremo affinché tutto prosegua nel migliore dei modi - ha garantito il delegato- in questo breve periodo, abbiamo provveduto ad asfaltare molti tratti e sistemare l'ascensore interno. Un ringraziamento doveroso va al Sindaco Tidei per il sostegno, all'assessore al verde pubblico, al dirigente dell'ufficio tecnico per l'immediata risposta alle mie richieste e alla Multiservizi”.