C’è bisogno di una nuova proroga dell’appalto rifiuti in attesa della nuova gara. Sebbene il Comune abbia inviato tutta la documentazione per il nuovo bando all’Anac, entro il 3 settembre - data di scadenza dell'appalto ponte - non si avrà la risposta e sarà quindi necessario procedere a una nuova proroga.

E’ quanto emerso nel corso dell’ultimo consiglio comunale. L’occasione è stata offerta dall’interrogazione del consigliere della Lega, Andrea Micci, sullo stato dell’arte del nuovo appalto rifiuti.

“Per quanto riguarda l’appalto dei rifiuti è stato completato l’iter da parte degli uffici ed è stato inviato all’Anac per il protocollo di controllo collaborativo - ha detto la sindaca - L’Autorità nazionale anticorruzione dovrà validare i documenti inviati. Stiamo quindi aspettando la risposta».

La sindaca ha sottolineato che il nuovo appalto ha recepito ed è stato aggiornato con rispetto ai nuovi “cam”, i criteri ambientali minimi entrati in vigore alla fine dell’anno scorso, e del nuovo codice degli appalti in vigore dal primo luglio».

«Ricordo – ha replicato Micci – che a marzo era stato spiegato che entro settembre sarebbe stata pubblicata la gara e che quella ponte prorogata a marzo sarebbe stata l’ultima in assenza della procedura».

Il consigliere della Lega ha osservato, inoltre, che avendo il Comune inviato i documenti all’Anac a fine luglio, la risposta non si avrà, salvo ulteriori richieste, prima della fine di settembre e forse neanche per quella data. Resta però il fatto che al 3 settembre scade la proroga dell’appalto ponte. E’ evidente quindi che non si potrà pubblicare la gara prima che scada la proroga.

Da qui la necessità di un’ulteriore proroga.

Con l’occasione la sindaca ha smentito le voci secondo cui il Comune vorrebbe costituire una nuova società municipalizzata, «una società - ha chiesto ancora Micci - che avrebbe a che fare con il servizio di raccolta dei rifiuti?».

«Abbiamo già abbastanza problemi da risolvere - ha tagliato corto la sindaca - che metterci a pensare di costituire una nuova società del Comune di Viterbo. Non ne abbiamo mai parlato».