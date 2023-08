CIVITAVECCHIA Fine lavori per il tunnel di via Pierluigi Marchi. Il tratto stradale, che collega l’Interporto alla zona industriale, è chiuso come noto da oltre dieci anni in una delle due gallerie, interdetta a suo tempo al traffico per vari problemi seguiti alla frana del 2009.

«Nonostante il periodo estivo, le lavorazioni sono state portate a termine - ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici, Daniele Perello – perché questa è un’opera fondamentale per il traffico dei mezzi pesanti diretti in porto, oltre che per le attività produttive dell’area. Ora si procede per rendere quanto prima percorribile questo tratto di viabilità strategico anche per il porto, come ci è stato chiesto dal presidente di Adsp Pino Musolino ma anche dagli operatori di vari settori. L’assessorato ai Lavori pubblici è all’opera sugli ultimi aspetti procedimentali da risolvere: parallelamente però si provvederà anche agli ultimi accorgimenti quali verifica delle luci, segnaletica stradale e pulizia, grazie all’interessamento del vicesindaco Manuel Magliani, prima di passare alla riapertura al traffico della fondamentale arteria di collegamento. Traguardo che verosimilmente – ha concluso – saremo in grado di tagliare entro la fine del mese di settembre”.