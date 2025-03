CIVITAVECCHIA – Lunedì prossimo, alle 17, il Consiglio comunale si riunirà per conferire la prestigiosa onorificenza della “Quercia d’Oro” a Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

Il riconoscimento, istituito dal Comune per premiare le personalità che si sono particolarmente distinte nel corso degli anni, sarà assegnato alla Sarracco per il suo costante impegno nel finanziamento di progetti culturali, scolastici e universitari a beneficio della comunità. L’assemblea andrà così a portare avanti la mozione presentata dalla Lega, che ha sottolineato come l’operato della Sarracco abbia dato lustro alla città, rendendola una delle figure più rappresentative del territorio.

