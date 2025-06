CIVITAVECCHIA – Il comune di Civitavecchia esprime il proprio apprezzamento per l’iniziativa Pulmino Amico, un progetto che unisce responsabilità sociale, solidarietà e spirito di comunità, offrendo un servizio concreto a supporto della mobilità delle persone con disabilità.

«Pur non potendo formalmente concedere il patrocinio all’iniziativa – spiegano da Palazzo del Pincio – per motivi legati alle tempistiche e alle procedure amministrative, l’Amministrazione comunale ha ritenuto importante esprimere pubblicamente la propria vicinanza a un progetto che si distingue per la sua utilità sociale e per la sinergia virtuosa tra realtà associative, soggetti privati e territorio».

Il nuovo mezzo attrezzato sarà messo a disposizione dalla cooperativa che gestisce il servizio grazie alla generosità di di sponsor locali e rappresenterà una risposta concreta ai bisogni quotidiani di molte famiglie, contribuendo a promuovere l’inclusione e l’autonomia delle persone con fragilità.

Il Comune ringrazia i promotori del progetto, gli sponsor che renderanno possibile l’acquisto del mezzo, e tutti i volontari coinvolti, confermando la volontà dell’Amministrazione di favorire – nei limiti degli strumenti a disposizione – ogni iniziativa che sappia coniugare solidarietà, partecipazione civica e attenzione ai più fragili.

