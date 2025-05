«Praticamente indegno, inaccettabile e vergognoso lo stato in cui l’amministrazione Frontini ha ridotto Prato Giardino, a cui non ha saputo assicurare, evidentemente, la necessaria manutenzione ordinaria, riducendolo ad un ammasso indistinto di fitta vegetazione selvaggia, tanto che ad oggi non si riescono più a trovare nemmeno le aiuole, ricoperte completamente da una coltre putrida di erbaccia». È quanto denuncia la Lega di Viterbo che parla di «uno stato di degrado che non si era mai visto prima».

Uno stato tale che « butta alle ortiche tutti gli sforzi fatti dagli ex assessori della Lega per restituire la dignità che merita al parco, con la realizzazione di un nuovo sistema di irrigazione, di una piccola palestra all’aperto, con l’installazione di macchine per l’allenamento, il rifacimento dei vialetti, senza dimenticare le potature, la manutenzione della vegetazione, la pulizia delle vasche. Interventi straordinari e regolare manutenzione, effettuata dagli ex assessori della Lega, impiegando risorse pubbliche che oggi vengono azzerati dall’incuria e dall’abbandono dimostrato dall’amministrazione Frontini, ossia da chi, quando era in opposizione, andava ogni giorno a pontificare sui giornali per ogni ciuffo d’erba che sporgeva da una rotatoria o da un’aiuola, promettendo decoro e pulizia della città».

La Lega richiama la sindaca sul fatto che ora «tocca a lei e al suo gruppo amministrare» ma non è riuscita « a garantire l’ordinaria manutenzione nemmeno nell’unico parco storico nel pieno centro cittadino, un luogo in cui quotidianamente famiglie, mamme, bambini, ma anche anziani e giovani si recano per passare il loro tempo libero tra la natura, circondati da un perimetro verde che scherma dal caos del traffico e dal tran tran della quotidianità. Un’oasi di benessere e svago per i cittadini e anche per i turisti che l’incapacità di questa amministrazione ha trasformato in un viaggio nell’inferno, tra rovi, sterpi, cespugli e zanzare che scoraggeranno presto anche i più affezionati, facilitando e invogliando con l’avanzare del degrado, il ritorno di vandalismo e criminalità, che con tanti sforzi si era riusciti ad arginare».

La Lega sottolinea quindi che «Prato Giardino ha avuto le sue tristi parentesi di abbandono, è vero, ma il decadimento che sta vivendo ora con l’amministrazione Frontini, è, a nostro avviso, senza precedenti. Uno scempio mai visto, un’incuria inedita. Un vero e proprio imbarbarimento di un parco trasformato in una giungla informe di erbaccia che in alcuni punti è addirittura alta come i tronchi di certi alberi. Uno dei risultati della miracolosa cura Frontini, una sorta di chimera mitologica, di cui abbiamo sentito parlare per tanti anni - conclude - ma che ora possiamo finalmente vedere applicata alla città».