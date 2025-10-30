CIVITAVECCHIA – In occasione delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, sabato 1 e domenica 2 novembre 2025 il servizio di trasporto pubblico locale sarà potenziato per agevolare gli spostamenti dei cittadini verso i cimiteri cittadini.

Csp ha infatti disposto alcune modifiche temporanee alle linee urbane, con l’obiettivo di garantire collegamenti più frequenti e diretti. In particolare, la linea 5 festiva sarà sostituita per l’intera giornata dalla linea 4/5 festiva, che coprirà un percorso ampliato e comprenderà le principali aree cimiteriali.

Il nuovo tracciato interesserà le seguenti fermate: Stazione, piazza Vittorio Emanuele, via XVI Settembre, via Braccianese Claudia, NUOVO CIMITERO (2), via Braccianese Claudia, via Tirso, via Monteverdi, via Rossini, Borgata Aurelia, via Aurelia Nord, via di Sant’Agostino, ex Centro Nato (1), via Fontanatetta, località La Scaglia, via Aurelia Nord, CIMITERO MONUMENTALE, via Tarquinia, via XVI Settembre, piazza Vittorio Emanuele, Stazione.

Orari: 8:00(1)(2) – 9:00(2) – 10:00(2) – 11:00(1)(2) – 12:00(2) – 15:00(1)(2) – 16:00(2) – 17:00 – 18:00 - 19:00(1)

(1) ex Centro Nato - (2) Transita all’interno del Nuovo Cimitero