CIVITAVECCHIA – L'Amministrazione comunale si dice pienamente consapevole dei malfunzionamenti che stanno interessando il portale SUE (Sportello unico Edilizia) e dei conseguenti disagi arrecati ai tecnici e ai professionisti che quotidianamente utilizzano il servizio.

«Desideriamo rassicurare l’utenza – spiegano da Palazzo del Pincio – che l’Amministrazione sta monitorando costantemente la situazione e ha già sollecitato la società Maggioli, gestore del portale, affinché il problema venga risolto nel più breve tempo possibile. Contestualmente, ci faremo parte attiva per l’applicazione di tutte le penali previste dal contratto di servizio, a tutela dei diritti dell’Ente e dei cittadini. Ci scusiamo per il disagio arrecato e ringraziamo per la comprensione».