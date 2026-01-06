«I dati pubblicati dalla Cgia di Mestre sulle previsioni Pil 2026, premiano la provincia di Viterbo che si classifica al 16esimo posto a livello nazionale con una prospettiva di crescita in aumento dello 0,8% e posizionandola a livello regionale al secondo posto preceduta solo da Roma. Molto bene anche la Regione Lazio, seconda in Italia per crescita del Pil nel 2026 con +0,78%». È quanto dichiara in una nota il segretario di presidenza della Camera dei Deputati, Francesco Battistoni.

«Entrambi i numeri – prosegue - sono assolutamente positivi e ci offrono un quadro di crescita e di sviluppo che ci fa guardare il nuovo anno con ottimismo e con rinnovata fiducia. Soffermandoci sul dato della provincia di Viterbo questo senza dubbio premia i territori, le imprese e cittadini che continuano a promuovere a livello locale e nazionale una

provincia che cresce e si consolida. Come cittadino della Tuscia non posso che essere estremamente soddisfatto dei numeri della Cgia che confermano come lo sviluppo del territorio sia in atto ormai da anni e che il 2026 vedrà consolidare questo trend positivo. L'ottimo rapporto fra istituzioni locali, regionali e nazionali basato su fiducia reciproca e visione comune – conclude Battistoni - sono fra le chiavi di questo successo che premia il lavoro fin qui svolto e che ci proietta ad affrontare le nuove sfide con nuove ambizioni e con la consapevolezza di essere sulla strada giusta».