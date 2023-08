CIVITAVECCHIA – Area ancora interdetta e transennata a piazza Regina Margherita. In questi giorni però gli operai hanno lavorato per ripristinare la sicurezza, sostituendo il pilone di ferro danneggiato venerdì pomeriggio da un mezzo di Csp che stava ripulendo la zona. Motivo per il quale metà della piazza è stata interdetta, con apposita ordinanza firmata dal vice sindaco Manuel Magliani, a seguito del sopralluogo effettuato dai Vigili del fuoco. Qualche operatore non ha allestito il proprio banco, altri si sono spostati nelle vicinanze, nonostante la presenza nell’area di altre transenne per i problemi alle Carcerette. Adesso si dovrà attendere l’ok definitivo dei Vigili del fuoco per riaprire la piazza.