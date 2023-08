L’annuncio lo aveva fatto la sindaca via social e poi è arrivata la comunicazione ufficiale del Comune: piazza del Plebiscito diventa pedonale.

L’Amministrazione fa sapere che “è stata istituita l’area pedonale in piazza del Plebiscito, sia dal lato di via Roma che dal lato di via San Lorenzo”. “L'amministrazione comunale - è scritto ancora nella nota - ha in programma un intervento complessivo di riqualificazione delle vie e piazze del centro storico della città che consenta di incrementare la fruibilità pedonale degli spazi pubblici e proprio nel quadro di detto intervento era prevista la riqualificazione di piazza del Plebiscito, che alla data odierna è in fase di completamento nel primo stralcio di lavori di rifacimento della pavimentazione”.

L’amministrazione chiarisce quindi che proprio nell’ambito di tali lavori di riqualificazione della piazza, è stata istituita l'area pedonale ad esclusione del collegamento tra via Cavour e Via Ascenzi, garantendone l'uso per le operazioni di carico e scarico merci, traffico locale per i residenti, per i mezzi delle autorità, per le funzioni religiose autorizzate e per i mezzi dell'igiene pubblica.

«Piazza del Comune, in queste settimane di cantiere, ha acquisito un nuovo volto. Un volto che ci è piaciuto – commenta la sindaca Chiara Frontini - abbiamo riscoperto uno spazio urbano libero dalle auto e vissuto dalle persone. Abbiamo visto coppie ballare, bambini giocare, famiglie in relax con un gelato. Abbiamo anche ascoltato opinioni, fioriere si, fioriere no, fioriere al posto delle transenne e del nastro da cantiere, che avrebbe deturpato l'estetica della piazza, sposta a destra, sposta a sinistra, al centro. Ma ci è piaciuta a tal punto che, al termine del cantiere, quello attuale resterà l'assetto definitivo. Piazza del Comune diventa, finalmente, area pedonale».

Questo intervento verrà completato attraverso l’apposizione della segnaletica verticale che regolamenterà la viabilità come segue: in piazza della Plebiscito, divieto di transito per i mezzi a motore eccetto: mezzi di Polizia, mezzi di soccorso, carico e scarico merci, mezzi dell'I. U., funzioni religiose e autorizzati ed assicurando al contempo un corridoio di passaggio nella direttrice via Cavour – via Ascenzi; in via Roma, divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli ambo i lati nonché divieto di transito, consentendo il traffico locale nei due sensi di marcia, ai soli residenti, agli intestatari dei passi carrabili presenti su detta via, nonché per le operazioni di carico e scarico merci per i titolari di esercizi commerciali e mezzi I.U. e autorizzati; in via S. Lorenzo, nel tratto compreso tra piazza del Plebiscito e via Chigi, divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli entrambi i lati, nonché divieto di transito, consentendo il traffico locale nei due sensi di marcia, ai soli residenti, agli intestatari dei passi carrabili presenti su detta via nonché per le operazioni di carico e scarico merci per i titolari di esercizi commerciali e mezzi della prefettura, della I.U. e autorizzati.