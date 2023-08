CIVITAVECCHIA – Un percorso ad ostacoli, tra le transenne lasciate da mesi lungo il tragitto che migliaia di crocieristi percorrono, spesso anche spaesati, per raggiungere il centro o la stazione ferroviaria. Piazza Calamatta, come denunciano gli stessi residenti della zona, è ormai terra di nessuno, con le aiuole che non vedono da troppo tempo la manutenzione, con sporcizia e fogliame a terra, con la zona attorno al fontanile abbandonata, transennata in attesa di un qualche intervento, atteso ormai da tempo. E corso Marconi non è da meno. Anche qui colonne “ingabbiate” dalla transenne posizionate da mesi e mesi, sporcizia e abbandono. «Il corso versa in condizioni imbarazzanti - denunciano diversi cittadini - transenne che intralciano il passaggio, colonne che cadono in testa e senso di generale trascuratezza. Eppure è la strada principale che i turisti percorrono per entrare ed uscire dal porto ed in un certo senso è uno dei biglietti da visita della città».

