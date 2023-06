CIVITAVECCHIA – Nessun sostegno alla proposta di delibera dell’assessore Dimitri Vitali che oggi sembra essere messo all’angolo, con una maggioranza che non sembra più sostenerlo e con i colleghi di giunta che non hanno trovato alcun valido motivo per far andare avanti l’atto di indirizzo sui piani integrati che Vitali vorrebbe riesumare. Una situazione di isolamento che vedrebbe oggi l’assessore, già nell’occhio del ciclone per le recenti dichiarazioni sul progetto di riqualificazione della Frasca fermo al palo, sfiduciato dal resto della squadra e, di fatto, dalla maggioranza. Lui tenta di gettare acqua sul fuoco per spegnere qualsiasi tipo di polemica. «È un atto politico, certo - ha spiegato - ma con una valenza giuridica. L’obiettivo è quello di capire se quanto deciso dalla precedente amministrazione sia corretto o meno». Il riferimento è alla revoca arrivata nel 2019, a pochi mesi dalla fine del mandato dell’amministrazione Cozzolino, con il M5S che ha messo nel cassetto i piani integrati proposti dall’allora amministrazione Moscherini.

«È una proposta all’attenzione della giunta, non è stata ritirata» ha confermato l’assessore Vitali. Ma a quanto pare di dubbi e di perplessità ne sarebbero stati sollevati diversi in giunta, a partire dall’opportunità di ritirare fuori un progetto del genere a pochi mesi ormai dal termine del mandato e dall’assenza, messa in evidenza da alcuni colleghi, di un parere preventivo sull’operato della precedente amministrazione. Insomma, il voler “revocare una revoca” non sembra essere oggi un passaggio da sostenere. E lo avrebbero fatto capire bene in giunta: nessun assessore, nè tantomeno il Sindaco, infatti, avrebbe sostenuto l’idea di Vitali. Cosa accadrà adesso? La risposta potrebbe arrivare a giorni, con gli equilibri ancora una volta precari.

Ma intanto c’è chi, come il M5S che già nei giorni scorsi aveva sollevato la questione, torna a chiedere le dimissioni di Vitali, fiduciosi in «un gesto di dignità. L’assessore Vitali, contro la volontà di tutta la maggioranza - hanno spiegato - ha proposto la delibera con la quale dava indirizzo agli uffici di valutare la possibilità di ritirare la “revoca” della “revoca” dei piani integrati, rievocando così lo spettro del consumo di suolo scellerato, causa di molte delle tragedie a cui stiamo assistendo in questo periodo. C’è di fatto che Vitali è stato isolato dai colleghi che l’hanno costretto a rinviare la delibera per non bocciarla, con la scusa di approfondimenti. Un evento intriso di significato - hanno concluso - e che rende legittima quella che qualche giorno fa è stata la nostra richiesta di dimissioni. Un gesto simile equivale ad una evidente dimostrazione di mancanza di fiducia».

©RIPRODUZIONE RISERVATA