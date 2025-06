Al via i lavori di completamento e riqualificazione della pensilina in piazza Martiri d’Ungheria.

Si tratta di un intervento connesso alle celebrazioni per l’anno giubilare in corso, finanziato con fondi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Da lunedì mattina sono iniziate tutte le attività propedeutiche per la cantierizzazione e la viabilità provvisoria di cantiere.

«Proseguono gli interventi di riqualificazione degli spazi degradati del centro storico – afferma la sindaca Chiara Frontini -. In particolare, la zona Sacrario, spesso oggetto di attenzione per motivi meno positivi, sarà interessata dal completamento della pensilina, altra incompiuta che saniamo e che ci permetterà di riqualificare il collegamento esistente con il quartiere San Faustino. La riqualificazione degli spazi urbani è una delle azioni di contrasto ai fenomeni di degrado sociale, per migliorare la sicurezza e la vivibilità dell’area».

Per consentire tali lavori saranno adottate alcune misure riguardanti la viabilità, compatibili con la realizzazione dei lavori stessi.

Tra i principali provvedimenti emanati, l’istituzione del senso unico di marcia sulla carreggiata lato sud di piazza Martiri d’Ungheria, adiacente il parcheggio, il limite massimo di velocità a 30 km/h sulla stessa piazza Martiri d’Ungheria e il divieto di accesso, eccetto veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, su via El Alamein, in direzione piazza Martiri d’Ungheria, con deviazione del traffico veicolare verso via Faul/via Vallepiatta.

Nella stessa ordinanza è inoltre previsto che sia riservata alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto la carreggiata sul lato nord di piazza Martiri d’Ungheria adiacente la fermata degli autobus e sia riservata infine alla sosta dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto l’area di parcheggio situata all'incrocio tra piazza Martiri d'Ungheria e via Ser Monaldo.

«Fino al termine dei lavori sarà interdetto l'ingresso al parcheggio posto di fronte alla pensilina – sottolinea e ricorda l’assessore ai lavori pubblici Stefano Floris - Pertanto, come indicato mediante specifica segnaletica, l’unico ingresso consentito sarà quello alla fine di via Ascenzi. Si raccomanda, infine - conclude l’assessore - la massima attenzione alla segnaletica collocata sui luoghi interessati dai lavori al fine di evitare eventuali interferenze con gli interventi in corso».