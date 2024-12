CIVITAVECCHIA – In occasione della pausa estiva, Civitavecchia Servizi Pubblici comunica agli utenti la chiusura dei suoi uffici. In particolare, gli uffici amministrativi di Villa Albani, il centro di raccolta Porta a Porta di via Terme di Traiano 42 e gli Uffici del Trasporto Pubblico Locale di lungoporto Gramsci resteranno chiusi al pubblico nella giornata del 16 agosto. Le attività riprenderanno il giorno 19 agosto 2024 con i consueti orari.

Gli Uffici del servizio Ritiro Materiali Ingombranti di via degli Orti 12 resteranno chiusi al pubblico dal 12 al 25 agosto. Le attività riprenderanno normalmente il giorno 26 agosto 2024.

Infine l’ecocentro comunale ed il Centro del Riuso di via Alfio Flores 15 resteranno chiusi al pubblico dal 12 al 20 agosto 2024. La piattaforma riaprirà il giorno 21 agosto 2024 con i consueti orari (7:30/12:30).