«Esprimo piena soddisfazione per la decisione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, che ha scelto di non concedere la sospensiva nel ricorso presentato dal Consorzio Santa Barbara Sport e Salute contro l’assegnazione della palestra comunale al Comitato provinciale Libertas». Così il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Gianluca Grancini. «Questa scelta - spiega - permette di evitare che la struttura rimanga inutilizzata per altri due anni, come sarebbe potuto accadere in caso di sospensiva, e consente di arrivare a una decisione di merito entro ottobre. È fondamentale - prosegue il consigliere FdI - che la palestra di Santa Barbara, attesa da tempo dalla cittadinanza, possa finalmente essere fruibile, offrendo uno spazio adeguato per le attività sportive e sociali del quartiere. La decisione del Tar rappresenta un passo importante verso la risoluzione definitiva della vicenda, garantendo trasparenza e rispetto delle procedure amministrative».

Grancini conclude auspicando che «l’udienza di ottobre possa portare a una soluzione chiara e definitiva, nel pieno rispetto della legalità e nell’interesse della comunità viterbese. Come rappresentante di Fratelli d’Italia, continuerò a vigilare affinché le istituzioni locali operino con trasparenza e nell’interesse dei cittadini».