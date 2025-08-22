TARQUINIA - Stretta dell’Università Agraria sui morosi. Sarebbero diversi, infatti, i proprietari di orti inadempienti nei confronti dell’ente. Per questo l’Agraria si sta muovendo per recuperare i crediti.

A tal proposito l’Università Agraria fa sapere che: «gli uffici dell’Ente tarquiniese stanno effettuando il recupero delle somme ancora non versate dagli affittuari che risultano morosi. È già stata recuperata la somma di ventimila euro e si sta procedendo con l’applicazione rigorosa del regolamento per contrastare i mancati pagamenti».

L’Università Agraria fa sapere, inoltre, di aver intensificato il contrasto all’abbandono e aumentati i controlli affinché gli orti siano tenuti bene e venga curato il taglio delle erbe infestanti.

In parallelo è stata avviata una procedura al fine di individuare i soggetti che utilizzano gli orti e facilitare eventuali subentri.

«Ringrazio gli uffici dell’ente che stanno facendo un grande lavoro – dichiara il vice presidente Marcello Maneschi – stiamo cercando di mettere fine a una situazione di abbandono che non poteva continuare. Invito chi è ancora moroso e chi utilizza gli orti a regolarizzare al più presto la propria posizione. L’Ufficio relazioni con il pubblico è a disposizione per ogni ulteriore informazione».

«Gli orti svolgono una funzione sociale importante, ma allo stesso tempo gli utenti devono garantire la pulizia e il decoro delle aree – dichiara il presidente dell’Università Agraria di Tarquinia, Alberto Riglietti – abbiamo effettuato lavori alle strade di accesso nelle località Vallegata e Voltone e proseguiremo nel garantire i necessari interventi di manutenzione».