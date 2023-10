CIVITAVECCHIA – Fine della sperimentazione. Da domani infatti sarà ufficialmente in vigore il nuovo piano del trasporto pubblico locale, senza più gratuità e con le modifiche apportate già dalla scorsa settimana. «Modifiche a percorsi ed orari - hanno confermato i vertici di Civitavecchia Servizi Pubblici - su segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini, in un’ottica di piena condivisione con la cittadinanza». Le modifiche sono già attive e consultabili sul sito internet www.civitavecchiaservizipubblici.it, in Home Page e alla sezione Trasporto Pubblico al link “Linee urbane dal 02/10/23”).

LE PRINCIPALI MODIFICHE La linea 1 rossa servirà anche il quartiere Campo dell’Oro assicurando un collegamento diretto con il centro, l’ospedale, il tribunale e la maggior parte delle scuole. Le frequenze di partenza dai capolinea sono più alte, passando in alcuni casi da una partenza ogni 80 minuti ad una di 40-50 minuti. Ogni quartiere è servito da almeno due linee. Ogni linea collegherà la periferia sia con la stazione che con il centro passando da viale Baccelli o dalla Cattedrale, in alcuni casi da entrambi. È stato ridotto il percorso della linea studenti (linea 2 gialla) assicurando l’ingresso in orario. La linea 3 viola, a seguito delle modifiche della linea 1 e 1C (passerà anche da via Berlinguer e via Terme di Traiano), per evitare sovrapposizioni viene messa a servizio per dare una seconda linea al quartiere San Liborio e allo stesso tempo servire viale Togliatti (centro Chenis) e viale Nenni.

NUOVI ORARI IN PALINA CON IL QRCODE Inoltre, a partire da domani, verranno installati i nuovi portaorari sulle principali paline del centro e delle periferie che cambiano veste per orientare al meglio gli utenti con una informazione mirata e tempestiva comprensiva delle coincidenze di tutte le linee urbane transitanti in quello specifico momento in quella fermata. Saranno presenti anche QR Code che consentono di avere orari e percorsi sempre aggiornati e accessibili a tutti, semplicemente inquadrando il codice con il proprio smartphone ed anche informazioni sui passaggi dei mezzi alle fermate, grazie alla collaborazione con Moovit. L’azienda conta di aggiornare definitivamente tutte le fermate nelle prossime settimane.