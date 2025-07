CIVITAVECCHIA – C’è ancora molto da fare sulla nuova raccolta differenziata. Diverse le criticità che vengono segnalate dai cittadini, a partire dalla sospensione della raccolta itinerante della plastica del sabato mattina.

Un solo giorno, specialmente d’estate - basti pensare alle bottiglie di acqua che si consumano nelle famiglie - non sembra proprio bastare, nonostante le dichiarazioni dei vertici della municipalizzata secondo i quali la raccolta del sabato non giustificherebbe il servizio.

Sospensione, tra l’altro, è già entrata in vigore sabato scorso, con Csp che ha però dovuto mandare mezzi e uomini in giro per la città a raccogliere le buste di plastica che i cittadini avevano lasciato nei punti di raccolta dove solitamente si fermava il camion, come ad esempio a viale Togliatti. Una comunicazione, quella relativa alla sospensione del servizio, che evidentemente non è arrivata nelle case dei civitavecchiesi.

Altro nodo da sciogliere è quello relativo all’esposizione dei mastelli la domenica sera, per quanto riguarda negozi ed uffici che rimangono chiusi in quella giornata, specie se si tratta di frazioni che vengono ritirate un solo giorno a settimana.

E poi i ritardi nei ritiri, segno di un rodaggio ancora in corso. «Da pochi giorni è partita la "rivoluzione" raccolta differenziata rifiuti. Tutto bene? Non mi sembra. Ad esempio. Questa mattina, giorno di ritiro della carta nella mia via ma, alle ore 14,30 circa, ancora non si sono presentati - ha scritto ieri un cittadino, ma è capitato anche in altri quartieri, con la plastica - Con la riduzione ad un solo giorno per la plastica, la situazione è ancor più insostenibile. A quando delle correzioni?». Sicuramente c’è da aggiustare ancora il tiro.

