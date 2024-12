L’assessore alla qualità degli spazi urbani del Comune di Viterbo, Emanuele Aronne, azzera subito le voci nate sui social del presunto abbattimento di alberi e di cementificazione dell’area verde ad angolo tra la parte finale di viale Capocci e via Fratelli Rosselli.

«Gli alberi non vengono toccati – esordisce subito Aronne – verrà sistemato il marciapiede, fatto un percorso pedonale all’interno delle aiuole e verranno messe delle coperture di corten sotto le radici per proteggerle».

E’ netto e chiaro Aronne che si chiede «chi abbia messo in giro queste voci, tra l’altro i progetti sono pure pubblicati, progetti che abbiamo modificato leggermente, ma nei piani gli alberi ci sono sempre stati e nessuno li ha mai toccati. Sottolineo che è un progetto approvato dalla Soprintendenza quindi figuriamoci se potevamo tagliare gli alberi».

Per Aronne si è trattato niente di più che di «una bufala, una cialtronata con i social diventati ormai il mondo della verità quindi puoi anche pubblicare i progetti ma tanti guardano solo i social». La situazione del giardino tra via Capocci e via Fratelli Rosselli, è giusto dirlo per la cronaca, è sempre pieno di deiezioni di cani portati in giro dai propri padroni, per cui bene allarmarsi per presunti (ora smentiti) tagli di alberi ma altrettanto si dovrebbe fare per l’incuria.

C’è l’obbligo per i padroni di ripulire le deiezioni con gli appositi sacchetti e, questo, viene raramente fatto.

La paura del taglio degli alberi e della mini-area verde era nato da un post su una nota pagina social di Viterbo per la recinzioni vicino agli alberi che, come ricordato dall’assessore Aronne, segmentano solo il percorso pedonale che verrà realizzato. «Cercheremo di rimettere a posto tutta l’area – conclude Aronne – lasciando le essenze che ci sono ora, proteggeremo le radici degli alberi e come in tutti i giardini del mondo ci saranno percorsi e l’attuale area verde».