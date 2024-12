CIVITAVECCHIA – Si accende una speranza per il Museo del mare di Civitavecchia.

Questa mattina sopralluogo dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marco Piendibene, con il comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia Michele Castaldo, la direttrice del Museo archeologico nazionale di Civitavecchia Lara Anniboletti e il responsabile del Casn nonché autore della mostra Navalia Mario Palmieri presso il maschio del Forte Michelangelo.

L'incontro «organizzato – spiegano dal Pincio - per valutare le condizioni della struttura e stabilire le procedure necessarie per la realizzazione del futuro Museo del Mare all'interno del maschio del Forte, ha visto la partecipazione attiva di tutti gli enti istituzionali coinvolti. Il Museo del Mare sarà dedicato a celebrare il profondo legame tra Civitavecchia e il mare, crocevia di culture e popoli, ribadendo l'importanza di questo patrimonio per la comunità locale».

Palmieri ha mostrato i locali con, all’interno, i suoi lavori che faranno parte dell'esposizione del Museo del Mare.

Le sue creazioni includono imbarcazioni di epoca romana in scala e riproduzioni dell’avanzata meccanica navale romana. Nel museo troveranno posto anche esposizioni di accorgimenti tecnici per navigazione, offrendo ai visitatori un'esperienza unica e immersiva nel mondo marittimo dell'antica Roma.

«Civitavecchia – ha spiegato Palmieri – grazie all’imperatore Traiano era ben presente in quella grande visione che Roma aveva, quella proiezione sul mare e verso oriente e all’interno del Museo è possibile capire come i romani concepivano i porti e la navigazione, macchine realizzate in collaborazione con università come Roma Tre (con cui il Casn collabora). Era presente tutta la giunta insieme al Sindaco e questa è davvero una bella notizia perché un sopralluogo di questa portata non c’era mai stato. Questo territorio è in grado di offrire una proposta culturale molto forte ma va messo tutto a sistema».

L'assessore al Turismo Piero Alessi ha commentato: «Questo progetto si inserisce in una visione più ampia di valorizzazione delle risorse storiche e archeologiche del nostro territorio, che coinvolgerà tutte le istituzioni con l'obiettivo di promuovere il turismo locale e creare un sistema integrato di mete culturali. Oltre al Museo del Mare, il nostro piano include anche il Museo Civico, le Terme Taurine e tutte le meraviglie storiche che Civitavecchia ha da offrire». Presente anche la delegata al Forte Michelangelo del Pincio Ivana Puleo.

