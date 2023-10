FIUMICINO - La Fiumicino Tributi sta recapitando con posta ordinaria o attraverso PEC circa 3200 inviti a regolarizzare la propria posizione per verbali elevati nel 2019 relativi a violazioni amministrative al Codice della Strada, non pagati e ancora non iscritti a ruolo. “Al fine di evitare maggiori oneri per il contravventore, – spiega la Fiumicino Tributi in una nota diffusa a mezzo stampa – si è optato, prima di attivare le procedure di riscossione coattiva, per l’invio di un avviso bonario contenente tutti i dettagli riguardanti il verbale di riferimento e l’importo da versare. L’interessato può richiedere informazioni contattando la Fiumicino Tributi al numero 06/65043210 oppure recandosi presso gli uffici della stessa siti in Fiumicino, piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 10, nei seguenti giorni e orari: lunedì – mercoledì – venerdì dalle 8:30 alle 14:00 e martedì – giovedì dalle 8:30 alle 16:00, in alternativa, consultando il sito www.fiumicinotributi.it”.