CIVITAVECCHIA – Dopo il bike sharing, con l’iniziativa che in città negli anni passati non è riuscita a decollare, il Pincio ci riprova e, nel solco della sostenibilità, fa spazio ai monopattini elettrici.

La Giunta infatti ha dato il via libera all’attivazione sperimentale del servizio di mobilità sostenibile. L’iniziativa, promossa in collaborazione con la società locale Cieffe S.r.l., prevede la messa in circolazione di un massimo di 50 mezzi condivisi per un periodo di 12 mesi.

Obiettivo dichiarato dell’Amministrazione è incentivare forme di trasporto alternative, riducendo traffico, inquinamento e rumore. Il servizio sarà gestito senza costi a carico del Comune e con obbligo, da parte dell’operatore, di fornire mensilmente dati sull’utilizzo, fondamentali per valutare l’efficacia dell’iniziativa e predisporre, se i risultati saranno positivi, una gara pubblica. I monopattini dovranno rispettare gli standard europei e le normative del Codice della Strada, e potranno essere utilizzati solo secondo la modalità “station-based”, ovvero con soste consentite esclusivamente in apposite aree virtuali. La società ha individuato 25 aree di sosta ideali, come piazza Calamatta, largo della Pace, viale Garibaldi, largo Galli, la stazione ferroviaria, l’Aurelia sud, corso Centocelle, l’Uliveto, via Terme di Traiano, solo per citarne alcune.

La sperimentazione, priva di carattere esclusivo e senza alcun diritto per la società sulla futura gestione, rappresenta un primo passo verso una mobilità urbana più sostenibile anche per Civitavecchia.