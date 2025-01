Lo stato dell’arte sul termalismo di nuovo al centro del dibattito in aula consiliare. A riaccendere i riflettori sul tema, il consigliere della Lega Andrea Micci durante la seduta dedicata alle interrogazioni. Con un inizio al fulmicotone: «In due anni e mezzo siamo ancora quasi al punto zero, nonostante si continui a dire che si tratta di un settore strategico per il territorio. Non ci sono risorse, un solo dipendente lavora negli uffici, come fa a essere strategico?». Poi stigmatizza il fatto che ci sono voluti quasi 3 anni per istituire il tavolo di lavoro con gli operatori del settore. Ma la cosa che maggiormente preoccupa, ha rimarcato il leghista, «è il contenzioso tra Comune e Terme dei Papi con un risarcimento danni da 36 milioni di euro richiesto dallo stabilimento». Una vicenda su cui ha chiesto di conoscere qual è la posizione politica dell’amministrazione. Soprattutto alla luce della sentenza del Consiglio di Stato espressa sulla validità del contratto in cui è previsto che il Comune garantisca l’acqua necessaria al funzionamento, circa 35 litri. Mentre «l'ultima sub-concessione rinnovata è di 23-24 litri e ad oggi gli emungimenti fatti dal pozzetto registrano una media di 18 litri». Micci inoltre ha evidenziato che, «non solo il Comune non ha fornito alcuna motivazione su un’eventuale riduzione del flusso ma non ha neanche dimostrato che l’attività dello stabilimento può essere svolta regolarmente anche con meno litri a disposizione». E a supporto di quanto affermato, ha prodotto una serie di dichiarazioni di clienti delle Terme che hanno chiesto il risarcimento per non aver potuto usufruire di alcuni servizi. L’assessore Stefano Floris, che ha ereditato la delega al Termalismo dopo l’uscita dalla giunta di Silvio Franco, si è riservato di fornire una risposta scritta «partendo dal primo contratto del 1986, essendo una vicenda complessa da supportare con dati precisi».

Per quanto riguarda il tavolo sul termalismo è intervenuta la sindaca Chiara Frontini «perché è incardinato nello Sviluppo economico (delega che è in capo alla prima cittadina). Riunisce i 4 operatori principali, tra cui le Terme dei Papi, e ha uno scopo di carattere promozionale per elaborare progetti di comunicazione comuni. E’ stato ratificato in questi giorni, ma il tavolo è al lavoro da un anno e vi partecipa anche il settore del termalismo». Le delucidazioni fornite non hanno soddisfatto Andrea Micci che ha ribadito: «Non vedo una strategia di fondo e neanche una posizione politica. Vedo invece il rischio di una brutta tegola per la città vista l’entità milionaria della cifra richiesta come risarcimento danni».

L’interrogazione della consigliera Pd Lina Delle Monache si è invece incentrata sui tempi previsti per l’apertura del nuovo ecocentro al Poggino. «Siamo a buon punto. - ha risposto l'assessore competente Giancarlo Martinengo - Sono state sistemate tutte le attrezzature all’interno. La prossima settimana si darà atto al soggetto gestore, inizieremo la pulizia interna. Siamo molto vicini all’apertura». Inizialmente, «dato che per la struttura al Poggino servono 10 unità di personale», l'ecocentro sarà operativo 3 giorni a settimana in alternanza con quello di Grotte Santo Stefano. Martinengo ha inoltre anticipato che l'assessorato «sta preparando anche una campagna informativa sulle modalità e sulla tipologia di rifiuti che si potranno conferire». Interrogazioni ma non solo nell’assise di giovedì. Il presidente del consiglio Marco Ciorba ha presentato un ordine del giorno che impegna sindaco e giunta «a individuare una piazza, un parco, un palazzo o altro luogo pubblico di Viterbo» da intitolare a Nello Celestini a 10 anni dalla morte. Facchino dal 1946, capo facchino dal 1968, nel 1978 Celestini è stato uno dei fondatori del Sodalizio dei facchini di Santa Rosa insieme all’allora sindaco Rosato Rosati e dal 1998 fino alla scomparsa, avvenuta il 14 febbraio 2015, ha ricoperto la carica di presidente emerito del Sodalizio.