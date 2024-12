CIVITAVECCHIA – Mercoledì senza acqua in molte zone della città. Acea, infatti, ha comunicato che il fuori servizio idrico programmato per il 17 ottobre è poi annullato, è stato riprogrammato per il 23 ottobre, con relativa sospensione del flusso idrico.

Pertanto si potrebbero verificare, dalle 7 alle 22 salvo imprevisti, abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nelle zone di Borgata Aurelia, La Scaglia e via Aurelia Nord, Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea), zona Industriale (via Alfio Flores, via Siligato, via La Rosa), area portuale, Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo e zone limitrofe.

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile in via Gioacchino Rossini (Borgata Aurelia) e via Niccolò Paganini (Borgata Aurelia).

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800 130 335. Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335. Acea Ato 2 si scusa per il disagio.