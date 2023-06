CIVITAVECCHIA – Via al rifacimento di strade e marciapiedi dell’area del mercato ma la “guerra” tra commercianti prosegue. A partire dalle 14, infatti, su piazza Regina Margherita scatta il divieto di sosta per i lavori di pavimentazione delle strade. Una notizia attesa dai commercianti e un primo segnale di concretezza dopo il consiglio comunale aperto del mese scorso e l’impegno preso dal neo assessore ai Lavori pubblici Daniele Perello. Intanto proprio ieri si è tenuto l’incontro con la Sovrintendenza per il mega progetto di restyling da 3 milioni. Resta il problema delle divisioni degli operatori con alcuni commercianti di piazza XXIV Maggio che protestano dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi dei colleghi delle altre aree. In primis i mercatali delle “casette di legno” ricordano che le loro attività non sono abusive in quanto provviste di «relative autorizzazioni comunali e che effettuano i dovuti pagamenti di suolo pubblico e immondizia». C’è poi il problema dei nuovi bagni installati dall’ex assessore ai Lavori pubblici Roberto D’Ottavio bagni definiti «costosi», certo, ma ancora privi di luce e con un solo locale disponibile visto che l’altro «viene utilizzato come rimessa per secchi e scope». Insomma le divisioni sono difficili da sanare, la speranza è che il nuovo progetto possa accontentare tutti e che si possa mettere la parola fine a questa brutta storia che è la riqualificazione del mercato cittadino.

