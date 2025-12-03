CIVITAVECCHIA – Trasferimento completato e cronoprogramma rispettato, almeno per ora. Ieri gli operatori del mercato di piazza Regina Margherita hanno lasciato definitivamente la storica sede per insediarsi nelle nuove postazioni temporanee tra piazza XXIV Maggio e l’area intorno al mercato Ittico, aprendo di fatto la strada al cantiere da 3 milioni di euro finanziato con fondi PNRR per il restyling di piazza Regina Margherita.

I commercianti hanno preso posto nei gazebo installati alle spalle delle casette di legno e negli spazi liberi attorno al mercato Ittico senza troppe problematiche. Qualche disagio non è mancato: diversi cittadini hanno dovuto cercare il proprio banco di riferimento tra le nuove postazioni e alcune auto, per abitudine, sono state parcheggiate nella zona di piazza XXIV Maggio nonostante i divieti. La Polizia locale è intervenuta con più uomini per far rispettare l’ordinanza e liberare le aree con alcune automobili rimosse.

L’assessore al Commercio Enzo D’Antò ha seguito le fasi del trasferimento, raccogliendo segnalazioni e suggerimenti degli operatori in vista degli aggiustamenti dei prossimi giorni. Concluso lo spostamento, sono partite le operazioni di cantierizzazione a piazza Regina Margherita, dove ieri il crollo parziale della tensostruttura, sovraccaricata dalla pioggia, aveva fatto parlare di tragedia sfiorata e reso ancora più urgente l’avvio dei lavori.

L’obiettivo è ora rispettare la scadenza fissata al 31 agosto 2026 per consegnare una piazza completamente riqualificata, più funzionale e decorosa, restituendo al mercato storico uno spazio rinnovato all’altezza del ruolo che riveste nella vita quotidiana della città.

Ma se da un lato c’è la gioia per l’avvio di un cantiere atteso da anni dall’altro ci sono le criticità evidenziate da anni dagli operatori e mai affrontate che, ora, con l’avvio dei lavori non potranno che acuirsi. Pensiamo ad esempio all’unico bagno di piazza XXIV maggio che ora dovrà servire il doppio dei commercianti o la carenza di parcheggi. D’altro canto l’assessore D’Antò ha promesso che si cercherà di ridurre i disagi al minimo.

