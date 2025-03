CIVITAVECCHIA – La riqualificazione del mercato cittadino si allarga, coinvolgendo nuove aree strategiche del centro urbano. Dopo le anticipazioni delle scorse settimane, è ora ufficiale. Grazie all’accordo sottoscritto tra il comune di Civitavecchia e l’Agenzia del Demanio, che darà il via a un’azione strutturata di rigenerazione urbana finalizzata alla valorizzazione del patrimonio cittadino, si andrà a intervenire anche sull’intero sistema mercatale cittadino con una variazione del progetto riferito alle Carcerette.

L’intesa prevede l’utilizzo dello strumento “Struttura per la Progettazione” dell’Agenzia del Demanio, che metterà a disposizione del Comune competenze tecniche specialistiche per elaborare un piano di riqualificazione su vasta scala. Il vantaggio è duplice: da un lato, si potrà contare su progettazioni professionali senza costi insostenibili per le casse comunali; dall’altro, si potrà accedere più facilmente a fondi pubblici e opportunità di finanziamento.

Le aree coinvolte nel progetto abbracciano circa 10mila metri quadrati del cuore cittadino: piazza Regina Margherita, piazza XXIV Maggio, via dei Granari (con l’ex struttura delle Carcerette), via dell’Unione, via Guglielmotti, via San Lorenzo, il mercato ittico e il box di San Lorenzo. «Questa è la prova della bontà di questa iniziativa – ha commentato l’assessore a Commercio e Urbanistica Enzo D’Antò –. Aver sottoscritto l’accordo con il Demanio, oltre che riqualificare determinate zone della città, ci permette di sfruttare lo strumento di progettazione dell’Agenzia del Demanio».

D’Antò ha sottolineato che si tratta di un passo in avanti importante per dare forma concreta all’idea, più volte auspicata anche dai commercianti, di inserire strutture fisse nei mercati, in particolare in piazza Regina Margherita. I tecnici sono già al lavoro per la variazione del progetto che prevede la riqualificazione del polo multifunzionale “ex carcere giudiziario Granari” che ora si amplia anche al mercato. La rigenerazione del mercato – che rientra in un più ampio piano di riqualificazione urbana supportato anche dal Pnrr – rappresenta una delle principali scommesse dell’amministrazione per valorizzare il commercio di prossimità e il patrimonio architettonico cittadino.

