CIVITAVECCHIA – «Nel Consiglio comunale di lunedì prossimo l’amministrazione Tedesco darà il via alla privatizzazione della spiaggia del Pirgo e dell’isolotto».

La denuncia arriva dal M5S che spiega come all’ordine del giorno ci sia anche l’approvazione del Piano di utilizzazione degli arenili che la Giunta ha predisposto a giugno scorso, dando tempo dal 25 luglio al 25 agosto per fare le osservazioni, «in pieno periodo di ferie. Il Piano prevede uno stabilimento balneare per l’intera area ai lati della passerella del Pirgo, mentre per l’isolotto del Pirgo attività ricreative e di ristoro – hanno spiegato - entrambi saranno accessibili quindi solamente a pagamento per 365 giorni l’anno. Le spiagge libere attrezzate rimaste saranno quelle da piazza Betlemme all’anfiteatro, ridotte a una misera striscia dall’erosione, e quella del Marangone. Uno scandaloso atto di privatizzazione che ridurrà la storica spiaggia del Pirgo e il suo isolotto ad un’area vip per pochi intimi amici, senza alcuna considerazione per i tanti concittadini che non se lo possono permettere e che oggi – hanno concluso dal M5S – arrivano a piedi in una delle poche spiagge rimaste nella nostra “città di mare”».