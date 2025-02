SANTA MARINELLA – Sta diventando operativo, il progetto del sindaco Tidei che, al momento dell’acquisto della nuova sede comunale, aveva assicurato che tutti gli uffici periferici che erano dislocati in vari locali cittadini, sarebbero stati conglobati nella struttura di via Cicerone.

È dei giorni scorsi la notizia che l’Ufficio Tributi è stato trasferito presso la nuova sede comunale.

Il servizio, era ospitato da anni alla ex scuola di Lungomare Marconi, ma con l’acquisizione dell’enorme complesso delle Suore Benedettine da parte del sindaco Tidei, erano disponibili molti locali e per dare maggiore funzionalità ad un ufficio così importante, il primo cittadino ha deciso di trasferirlo nella nuova sede municipale.

Comunque, entro breve tempo, tutti i servizi che ora soggiornano nella sede comunale di lungomare Marconi saranno trasferiti al municipio di via Cicerone. In quella struttura infatti, sarà ospitato il comando della Polizia locale.

