ALLUMIERE - Nei giorni scorsi il Comune di Allumiere ha rivolto un avviso alla cittadinanza in merito al ritiro delle tessere elettorali presso l’Ufficio Elettorale. L’invito è rivolto in particolare ai neo-diciottenni che non abbiano ancora provveduto al ritiro del documento, fondamentale per esercitare il diritto di voto, e ai nuovi iscritti presso l’Anagrafe comunale che, al momento dell’iscrizione, non abbiano ancora ricevuto la propria tessera. L’amministrazione comunale ricorda l’importanza di verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, documento indispensabile per la partecipazione alle consultazioni elettorali. Il ritiro anticipato consente di evitare disguidi o lunghe attese in prossimità delle scadenze elettorali e rappresenta un gesto di responsabilità civica che favorisce il regolare svolgimento delle operazioni di voto. L’Ufficio Elettorale del Comune di Allumiere è a disposizione della cittadinanza dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le 11 e le 13, mentre il martedì e il giovedì è prevista anche un’apertura pomeridiana dalle 15 alle 17. Negli orari indicati, gli interessati possono recarsi presso gli uffici comunali per il ritiro della propria tessera. L’invito dell’Amministrazione è rivolto soprattutto ai giovani che hanno recentemente raggiunto la maggiore età, affinché possano essere messi nelle condizioni di partecipare per la prima volta alla vita democratica del Paese, e ai nuovi residenti, per garantire la piena inclusione nella comunità locale anche sotto il profilo dei diritti civili e politici.

