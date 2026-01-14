CIVITAVECCHIA – Sono in corso, in raccordo con l’amministrazione comunale, le lavorazioni di asfaltatura e di ripristino definitivo della pavimentazione stradale eseguite dalla società E-Distribuzione, a conclusione degli scavi necessari alla posa di nuovi elettrodotti e all’implementazione della rete elettrica cittadina.

Le lavorazioni, della durata presunta di circa tre giorni, riguardano le seguenti strade: via Guastatori del Genio, via Monti, via Alcide De Gasperi, via B. Buozzi, piazzale Di Vittorio (oltre alle ulteriori aree interessate dai precedenti scavi e ripristini in corso nel quadrante).

Gli interventi rientrano in un più ampio programma di ammodernamento delle linee elettriche cittadine, denominato “Piano Resilienza 2025–2027”, finalizzato a rendere la rete più efficiente e affidabile. L’Amministrazione continuerà a seguire da vicino l’andamento delle lavorazioni, assicurando un costante aggiornamento sulle prossime attività che E-Distribuzione eseguirà sulle strade cittadine.

«Si tratta di un intervento importante, che restituisce piena funzionalità e sicurezza alla viabilità dopo opere necessarie per il potenziamento della rete elettrica – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Patrizio Scilipoti –. L’attenzione al quartiere Campo dell’Oro resta massima: questi ripristini si inseriscono in un percorso di cura delle strade che prosegue nel tempo e che segue anche i lavori già attuati grazie ai finanziamenti della Regione Lazio. Ringrazio il delegato del Quartiere Campo dell’Oro, Paolo Accardo, per il costante confronto e per la collaborazione nel segnalare esigenze e priorità del territorio».

Durante le lavorazioni potranno verificarsi temporanei restringimenti di carreggiata o modifiche puntuali alla circolazione; si invita pertanto la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica di cantiere e a procedere con prudenza nelle aree interessate.

