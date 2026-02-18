TARQUINIA - Proseguono all’ospedale di Tarquinia gli interventi di riqualificazione, ammodernamento e potenziamento della struttura, finanziati nell’ambito del Piano nazionale complementare (PNC) e del Pnrr.

Questo ampio quadro di interventi in corso è finalizzato a migliorare la qualità degli spazi, il livello tecnologico e la funzionalità complessiva della struttura sanitaria, dove verranno integrati i servizi territoriali e ospedalieri in un unico presidio, e richiederà nei prossimi giorni il ricollocamento temporaneo interno di alcuni servizi, tra cui il Day hospital oncologico. Si tratta di una misura organizzativa indispensabile per consentire l’avanzamento dei lavori e il completamento delle opere di rinnovamento, garantendo al tempo stesso la continuità assistenziale. La Asl di Viterbo rivolge particolare attenzione ai pazienti oncologici che ogni giorno afferiscono alla struttura e assicura che, nonostante le oggettive complessità logistiche legate a questa fase transitoria, il servizio continuerà a essere erogato regolarmente, mantenendo invariati i volumi di attività e gli standard qualitativi. Le soluzioni logistiche e l’individuazione dei nuovi spazi sono e saranno definite tenendo conto anche delle esigenze collegate al fine di garantire la massima appropriatezza e continuità dei percorsi di cura. Ulteriori dettagli organizzativi saranno comunicati nei prossimi giorni. «Gli interventi in corso all’ospedale di Tarquinia rappresentano un passaggio fondamentale all’interno di una strategia più ampia di rafforzamento della rete ospedaliera aziendale - dichiara il direttore generale della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi -. L’obiettivo è consegnare alla comunità una struttura più moderna, tecnologicamente avanzata e pienamente adeguata ai bisogni assistenziali attuali e futuri. Siamo consapevoli che ogni fase di trasformazione può comportare temporanei disagi, ma si tratta di un investimento indispensabile per migliorare in modo strutturale la qualità dell’assistenza». «Abbiamo pianificato questo passaggio con la massima attenzione, proprio per garantire la continuità dei servizi e la tutela dei pazienti -sottolinea la direttrice sanitaria della Asl di Viterbo, Assunta De Luca -. La riorganizzazione temporanea degli spazi consentirà di proseguire con i lavori senza interrompere un’attività così delicata e importante, assicurando al contempo condizioni adeguate sotto il profilo clinico, assistenziale e organizzativo». «Desidero rassicurare tutti i pazienti sul fatto che il Day hospital oncologico continuerà a garantire le prestazioni previste, senza riduzioni dell’attività - aggiunge la direttrice fecente funzione dell’unità operativa di Oncologia della Asl viterbese, Francesca Primi -. Questo sarà possibile grazie alla professionalità, alla disponibilità di tutti i professionisti dell’equipe oncologica dell’ospedale di Tarquinia, che ringrazio sinceramente per l’impegno con cui sta affrontando questa fase, mantenendo sempre al centro la qualità dell’assistenza e la vicinanza ai pazienti».