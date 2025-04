«L’attivo di bilancio registrato nel 2024 rappresenta un successo straordinario, che testimonia l’ottimo lavoro di squadra, che stiamo portando avanti all’Ater di Viterbo: voglio condividere questo momento con tutti i dipendenti, che ringrazio per il loro impegno e la loro professionalità». L’avvocato Fabrizio Urbani, direttore generale dell'Ater di Viterbo dal febbraio 2016, esprime grande soddisfazione: il bilancio 2024 dell’Azienda, infatti, è risultato in positivo di oltre 129mila euro, pur con tutte le difficoltà che, da anni, vivono le Ater del Lazio. «I problemi – spiega Urbani – sono noti: i canoni di locazione sono troppo bassi e la morosità è molto elevata, mentre la manutenzione degli alloggi, anche per l’aumento dei prezzi di tutti i materiali, prosciuga le nostre casse. Basta sottolineare che il calcolo tra costi e ricavi fa emergere una perdita di 378 euro annui ad alloggio. Malgrado tutto questo, siamo riusciti a chiudere il 2024 in attivo e ne siamo davvero orgogliosi. Ritengo, peraltro, doveroso ringraziare la Regione Lazio, che continua ad essere al nostro fianco, sostenendo, dal punto di vista finanziario e amministrativo, tutta una serie di progetti, tesi a migliorare il nostro patrimonio e la qualità del servizio reso agli utenti».

Dal canto suo, il presidente dell’Ater di Viterbo, Diego Bacchiocchi, rileva che «le cifre fornite dal direttore generale, relative al bilancio 2024 sono qualcosa di meraviglioso. Gestire oltre 4.000 alloggi di Erp (tanti ne abbiamo nella Tuscia) in determinate condizioni, è davvero un’impresa ardua, come confermano i bilanci di tutte le altre Ater del Lazio».

La gestione dell’Azienda Ater di Viterbo è stata incentrata sull’efficacia, l’efficienza e l’economicità delle funzioni amministrative, gestendo in maniera economica le risorse a disposizione attraverso l’ottimizzazione del rapporto tra risultati ottenuti e mezzi impiegati, un'attività di tipo imprenditoriale senza dimenticare la funzione sociale dell'azienda stessa.

Nonostante le evidenti criticità sia finanziarie che strutturali, l’azienda è riuscita a garantire l’erogazione dei servizi e il sostegno all’utenza, grazie al notevole impegno profuso e la dedizione dimostrata, dei funzionari e dei dipendenti tutti dell’Ater di Viterbo insieme all’opera del direttore generale, Fabrizio Urbani.

«Dobbiamo, infine, dare atto – conclude Bacchiocchi – che la Regione Lazio continua ad essere, per tutte le Ater, un importante punto di riferimento e, per questo, voglio ringraziare sia il Presidente Rocca che l’assessore Ciacciarelli e i consiglieri regionali Sabatini e Zelli».