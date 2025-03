CIVITAVECCHIA – L'amministrazione intende portare a compimento la realizzazione di un Truck Village, una cittadella dedicata agli autotrasportatori, dotata di tutti i servizi e le necessità per evitare la sosta lungo le strade cittadine. Un'iniziativa che punta a garantire condizioni di lavoro più sicure e confortevoli per i camionisti, risolvendo al contempo il problema delle soste incontrollate su arterie come l'Aurelia, nei pressi della Scaglia, o nelle vicinanze dello stabilimento Molinari. La conferma è arrivata dalla sollecitazione, alla Pucci, del consigliere di opposizione Paolo Poletti, che ha sottolineato la necessità di tutelare i camionisti attraverso la ricerca di uno spazio idoneo, anche in collaborazione con l’Adsp. «Abbiamo già individuato un’area per il truck parking – ha risposto il sindaco – che avrà anche diversi servizi». La zona individuata dovrebbe rientrare nell’area industriale cittadina, quella più ideonea per vari aspetti. .

«Abbiamo avuto più di un incontro con la nuova amministrazione comunale, con il Sindaco, il delegato ai trasporti Ismaele De Crescenzo, gli assessori Alessi e Scilipoti - ha spiegato Patrizio Loffarelli, direttore del Consorzio Autotrasportatori Civitavecchia - abbiamo evidenziato le diverse esigenze per aiutare all'individuazione di un'area che possa rispondere al meglio a questo bisogno». Loffarelli ha sottolineato come il Truck Village sia pensato soprattutto per chi effettua soste medie e lunghe o per gli autotrasportatori diretti all’imbarco, ma anche per i camionisti locali che potranno usufruire di servizi essenziali come area ristoro, docce, lavaggio mezzi e stazione di rifornimento. «L'esigenza nasce per chi deve fermarsi. Serve quindi uno studio, un'analisi corretta dei flussi e del transito: non siamo sulla direttrice dell'A1, ma sulla dorsale tirrenica. Meno impattante, certo, ma con le Autostrade del Mare da servire», ha aggiunto. L’esperienza maturata in altre realtà italiane dimostra che un’infrastruttura di questo tipo può funzionare bene: «Come Assotir abbiamo realizzato, unici nel Centro-Sud Italia, due cittadelle a Colleferro e a San Benedetto del Tronto, ed entrambe funzionano. Noi siamo a disposizione, anche con i nostri tecnici, per studiare insieme al Comune la soluzione migliore e intercettare i fondi giusti. Riconosciamo all'amministrazione la volontà di fare qualcosa di concreto per gli autotrasportatori e di confrontarsi con la categoria», ha concluso Loffarelli. La realizzazione del Truck Village rappresenta dunque un passo avanti significativo per migliorare le condizioni di lavoro degli autotrasportatori e, al tempo stesso, per garantire maggiore ordine e sicurezza sulle strade cittadine.

