SANTA MARINELLA – Il circolo cittadino del Pd risponde per le rime alla Regione Lazio e a Laziocrea, che in una nota di qualche giorno fa, aveva assicurato che il castello di Santa Severa non verrà chiuso come molti residenti pensavano. A tracciare un quadro negativo sul futuro del maniero, è la segretaria del Partito Democratico Lucia Gaglione che, in una nota, attacca la Regione e la società Laziocrea che stanno facendo di tutto per estromettere il Comune dalla gestione delle attività del castello. “Sulla convenzione del castello di Santa Severa – dice la Gaglione - Laziocrea prova l'escamotage della biglietteria temporanea per estromettere il Comune di Santa Marinella. Quello che non è riuscito a Laziocrea per le vie formali in accordo con l'amministrazione uscente, in modo a dir poco subdolo, sta per compiersi in questi giorni. Pare che Laziocrea voglia attivare una sua biglietteria per i musei civici e lo farà interfacciandosi con la Commissaria prefettizia. Noi non ci fermeremo e chiederemo ai nostri referenti in Regione di attivarsi con una interrogazione urgente per conoscere i dettagli di questa operazione, al fine di salvaguardare la biglietteria dei musei civici che devono restare al Comune. Da una nota di Laziocrea, soggetto gestore del complesso monumentale per conto della Regione Lazio ci arriva una missiva che dice che “per dare continuità al servizio e quindi per rendere pienamente fruibili tutti gli spazi, compresi i musei, provvederà ad attivare una propria biglietteria”.