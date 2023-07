CIVITAVECCHIA – Emozioni ieri mattina in apertura di Consiglio comunale. L’aula Pucci infatti ha voluto ringraziare la professoressa Maria Grazia Verzani per l’impegno costante in tutti questi anni, per la cultura e per i giovani, per la crescita del territorio.

Al presidente degli Amici del Fondo Ranalli i ringraziamenti di tutta l’amministrazione comunale e in particolare del sindaco e dell’assessore alla Cultura Simona Galizia, con la consegna di una targa "Per il suo continuo impegno nel promuovere l'arte, la cultura, la conoscenza della storia e delle tradizioni civitavecchiesi".

«La nostra associazione – hanno commentato gli Amici del fondo Ranalli - ringrazia per l'attestato consegnato alla professoressa Maria Grazia Verzani, una persona al servizio della comunità cittadina».