CIVITAVECCHIA – Ulteriori passi in avanti in casa Fondazione Cariciv. Da qualche settimana, infatti, l’ente di origine bancaria è entrata nella Cassa depositi e prestiti, la rilevante istituzione finanziaria dello Stato. Come ha spiegato il presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco: «Si tratta di un grosso vantaggio per noi perché tutte le Fondazioni che fanno parte della Cassa depositi e prestiti possono permettersi di mettere in campo bandi più importanti e sostanziosi utilizzando i dividendi, inoltre si tratta di un’ulteriore messa in sicurezza per il nostro ente». Con il presidente Sarracco, infatti, la Fondazione Cariciv sta consolidando di anno in anno la sua posizione con l’obiettivo di poter “dare” ancora di più al territorio e ai progetti meritevoli. Ora grazie a questa manovra l’ente consolida ulteriormente la sua posizione, una sicurezza che va a beneficio di tutto il territorio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA