CIVITAVECCHIA – Un consiglio comunale convocato per dare modo di discutere, nei giusti tempi, soltanto domande di attualità e mozioni, interrogazioni e ordini del giorno. L’appuntamento è per le 14,30 in aula Pucci. In particolare, per quanto riguarda le domande di attualità (Art.52), si inizierà con quella presentata dal consigliere comunale del gruppo “Fratelli D’Italia” Giancarlo Frascarelli, avente ad oggetto gli interventi di disinfestazione antilarvale. Si passa poi all’allegato A. In agenda, ai primi punti, la mozione presentata dai consiglieri comunali del gruppo consiliare Pd sulla “Implementazione delle corse ferroviarie tra i comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Santa Severa, Cerveteri e Ladispoli. L’attenzione è rivolta alla sicurezza dei giovani, in particolare alla creazione di una corsa notturna”. E ancora la mozione presentata dalle consigliere comunali Lecis, Di Gennaro, Maccarini, Aprea, Cottuno, Baroncini e De Angelis D’Ossat dei gruppi M5S, Avs e Pd, avente ad oggetto: “Campagna 8 marzo – 3 donne e 3 strade: toponomastica femminile. Intitolazione spazi pubblici a figure femminili”. Ancora una mozione a firma dei consiglieri comunali De Gennaro, Lecis, De Crescenzo, Maccarini, Aprea, Delle Monache, Grossi, Frascarelli, Giammusso, Poletti e Costantini, avente ad oggetto: “Valorizzazione dei giochi popolari nell’ambito della manifestazione sport in piazza”. Infine quella presentata dal capogruppo di Forza Italia avente ad oggetto “intitolazione di una via nei pressi della casa circondariale di Civitavecchia-Aurelia a Papa Francesco”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA